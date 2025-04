Tagasi 18.04.25, 14:12 USA ähvardab Ukraina sõja rahukõnelustest välja astuda Kui mõne päeva jooksul ei tule selgeid signaale, et Venemaa ja Ukraina vahel on võimalik rahu sõlmida, loobub USA president Donald Trump üritamast rahulepet vahendada, ütles USA välisminister Marco Rubio.

USA välisminister Marco Rubio sõnul on Ukraina sõjast ehk olulisemaidki teemasid, mis vajavad preseidnet Donald Trumpi täheleapnu.

Foto: AP/Sxanpix

"Me ei jätka selle ettevõtmisega nädalaid ja kuid. Seega peame praegu väga kiiresti otsustama, ja ma räägin päevade küsimusest, kas see on lähinädalatel teostatav või mitte," ütles Rubio Pariisis pärast kohtumist Euroopa ja Ukraina liidritega.