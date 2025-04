Tagasi 11.04.25, 13:08 Otse Washingtonist: kui kohtumine on privaatne, tunnistatakse ka kaost Äsja Ameerika Ühendriikide pealinnast naasnud riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson tunnistab, et suletud uste taga on skepsis Donald Trumpi plaanide suhtes suurem, kui muidu välja paistab.

Vabariikliku partei ladvik on näinud kurja vaeva, et pidevalt muutuvas olukorras presidendi plaane avalikkusele selgitada.

Foto: AFP/Scanpix

"Ka päris mõjukad vabariiklased väga hästi ei tea, mis mõtted ja ideed presidendi peas parajasti on," selgitas Mihkelson "Äripäeva arvamusliidri" saates, olles veetnud nädala Washingtonis samal ajal, kui Trump iga päev uute tolliuudistega välja tuli.

"Kui uksed on kinni ja kohtumine privaatsem, siis kõlab ka sellist sõnumit, et tegu on kaosega," ütles ta, ehkki lisas, et avalikult julgeb vastanduda mõni üksik.

Nii võimupartei kui ka opositsiooni esindajatega kohtunud Mihkelsoni sõnul tuleb selgem vastasseis maikuus, mil Kongressis arutatakse riigieelarvet. Suur küsimus on, kas praegused tollid, mis on küll Euroopale ja paljudele teistele kaubanduspartneritele 90 päevaks külmutatud, ent tõusid Hiinale üle 100 protsendi, jõuavad pureda valija rahakotti.

"Presidendi otsus panna tollid pausile näitas, et tõenäoliselt tuli sisemiselt kriitikat, ehkki mõjus oli ka börside reaktsioon ... [Trump] püüab alati mängida positsioonil, kus tunduks, et ta on laineharjal, mitte uppumas," selgitas Mihkelson.

Kohtumistel rahvasaadikute ja mõttekodadega arutati ka USA toetust Ukrainale ja läbirääkimisi Venemaaga. Mihkelsoni sõnul tunnistavad kõik, et positiivsetest arengutest on raske rääkida.

"Kohtusime ka läbirääkimiste pidajatega ja sealt tuli küll vastus, et Venemaa pole näidanud siiani vähimatki tahet Ukraina asjus edasi liikuda. Nädalad mööduvad, aga Trump ei taha jääda kaotajaks."

Seega on küsimus, mida Trump nende arengute najalt otsustab. Ning kuidas mõjutaks dünaamikat see, kui Hiina reaktsioon tollidele väljuks kitsalt majandussfäärist.

Intervjueeris Indrek Lepik.