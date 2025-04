Tagasi 26.04.25, 14:00 Raadiohitid: ennustus USA börsile ja lahkuvad pangajuhid Sel nädalal kuulati Äripäeva raadios enim saateid, mis rääkisid investeerimisest ning intervjuusid lahkuva LHV Groupi ja Coop Panga juhiga.

Trigon Asset Managementi fondijuht Mehis Raud leiab, et USA börs võib veel kukkuda. Tema hinnangul lausa 50 protsenti.

Foto: Liis Treimann

Mehis Raud: USA börsil ei saa välistada ka 50% langust

“Investor Toomase tunnis” oli külas Trigon Asset Managementi fondijuht ja juhatuse liige Mehis Raud, kes rääkis fondijuhtimise köögipoolest, portfellide haldamisest ja uute investeeringute leidmise protsessist. Juttu tuli ka Trigon Asset Managementi tegevusest ja fondidest, konkurentsist ja passiivse investeerimise mõjust. Saatejuht oli Kaspar Viira.

LHV lahkuv juht näeb suuremat potentsiaali Inglismaal kui Eestis

LHV Inglismaa pangal läheb ärimahtude poolest oodatust paremini ja LHV Groupist sügisel lahkuv juht Madis Toomsalu ennustas, et ühel hetkel võib sealsete ettevõtete laenuportfell ületada Eesti oma.

Inglismaa osa LHV Groupi laenuportfellist moodustab juba julgelt üle 10% ja Eesti ettevõtete laenuportfelliga võrreldes läheneb see juba 20% tasemele. Pooleteise aastaga on toimunud märkimisväärselt kiire kasv, rääkis Toomsalu. “Loodan, et nüüd hakatakse seda märkama ka,” lisas ta. Intervjueeris Hando Sinisalu.

Madis Müller Föderaalreservi langemisest Donald Trumpi kätte: see oleks väga ohtlik

Kui USA president Donald Trump peaks saama Jerome Powelli asemele kellegi oma lojalistidest Ühendriikide rahapoliitikat suunava Föderaalreservi etteotsa, oleks see väga ohtlik muutus, ütles Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Madis Müller.

Müller rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et kui finantsturud kaotaksid usalduse Föderaalreservi kui objektiivse ja vajadusel ka konservatiivse otsustaja vastu, siis võib see kaasa tuua pikaajaliste intressimäärade tõusu, “mis oleks ka Ameerika valitsusele probleem, kui arvestada, milline on juba nende võlakoormus”. Intervjueeris Juhan Lang.

Õpetaja: on koole, kuhu saavad õppima üksnes taibukaimad – mis selles halba on?

Gustav Adolfi gümnaasiumi ajalooõpetaja Indrek Riigor i sõnul pole mitte üht kooli, mis takistaks õpilast õppimast.

Aga Riigor nentis sedagi, et andekatel õpilastel peabki olema võimalus sihtida kõrgele. “On koole, kuhu on konkurents tihe ja saavad õppima ainult kirkaimad pead. Ja ma küsin: mis selles halba on? Siin saab just neid õpilasi paremini toetada, et nad oleksid veel paremad ja saaksid end teostada nii, nagu nad on ette kujutanud.” Intervjueeris Indrek Lepik.

Investor loodab fondidega aasta lõpuks 12% plussis olla

Praegu on investori, koolitaja ja RahaTreeneri autori Martin Korjus e portfell 12% miinuses, aga aasta lõpuks loodab ta 12% suurust plussi. “See oleks kõige parim stsenaarium, aga realistlikum stsenaarium jääb ikkagi seal enam-vähem nulli,” rääkis Korjus.

Viimasel ajal on Korjus pigem investeerinud laiapõhjalistesse indeksitesse ja täitnud kolmandat sammast. “Lihtsalt võimalikult laialt seda kõike ära hajutada, et saaks sellist turu keskmist tootlust,” rääkis Korjus. Intervjueeris Lauri Leet.