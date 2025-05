Tagasi 17.05.25, 13:02 Raadiohitid: kas on aeg osta aktsiaid või hoopis kinnisvara Hispaanias Äripäeva raadio saadetes võeti sel nädalal ette seis aktsiaturgudel, palgarahulolu ja riiklik pensionisüsteem. Kõneainet pakkusid ka Hiina ja USA kokkulepped ning muudatused kodulaenude refinantseerimisel.

LHV investorkogukonna juhi Nelli Jansoni sõnul on väljakuulutatud tollid oma kahju juba teinud.

Foto: Afp/Scanpix

Nädala radiohitid:

Nelli Janson: jupikaupa võiks juba ostma hakata

Praeguse teadmise kohaselt võiks olla aktsiaturul põhi ära tehtud ja sellisel ajal võiks hakata turule sisenema, rääkis LHV investorkogukonna juht Nelli Janson. Tema sõnul tasub sellisel ajal nagu praegu hakata positsioonidesse sisenema osade kaupa.

Samuti selgitas investorkogukonna juht, miks on turud juba tollide mõjud sisse arvestanud, miks peab olema Google’i ja Nvidiaga ettevaatlik ning kas ja mis sektorite poole tasub praegu oma säästetud raha paigutada. Vestles Mai Kroonmäe.

Investor Hispaanias: päikeseranniku kinnisvara väärtus paisus paari aastaga 100 000 eurot

Hispaania päikeseline kinnisvara on endiselt eestlastest investorite meeli köitev sihtkoht, pakkudes peibutavat kombinatsiooni puhkamisvõimalusest ja potentsiaalselt kõrgest üüritootlusest, millele lisandub muljetavaldav kapitalikasv.

Arutlesime Hispaanias resideeruva investori ja ettevõtja Gerdi Arst iga, kas Hispaaniasse investeerimine on üldse veel populaarne, kuidas on aastaga muutunud hinnad, mis tüüpi investorile võiks Hispaania kinnisvarasse investeerimine üldse sobida ning mida õppida teiste kogemustest Hispaania kinnisvara eripärade valguses.

Lisaks rääkisime Gerdi Arstiga kuidas ta enda jaoks Hispaania kinnisvaraäri avastas ning miks ta pole valinud mõnda teist enam tootlust pakkuvat sihtkohta. Saatejuht on Jana Saarkoppel.

Palgajuttude looja: kummaline, millist palka peavad inimesed elamisväärseks

“Elamisväärseks palgaks nimetatakse enamasti suurusjärku 2500–2800 eurot bruto,” kirjeldas Palgajutud konto looja Birgit Ruunik ja lisas, et kohati tundub see kummaline, sest mitu korda aastat soojamaareisil käimine on ju luksus.

Palk on, teadagi, üks intiimsemaid teemasid tööelus – sellest räägitakse vähe, vahel sosinal ja tihti ainult siis, kui midagi on valesti. Ometi mõjutab palgaga rahulolu töötaja motivatsiooni, lojaalsust ja valmisolekut jääda või lahkuda.

Miks on palgast ausalt rääkida keeruline? Mida inimesed oma panuse eest ootavad ja millal muutub vääramatu vaikus organisatsioonile endale kõige kulukamaks? Saates “Töö ja palk” olid külas CV.ee kommunikatsioonijuht Karl Oder ja Palgajutud konto looja Birgit Ruunik . Saadet juhtis personaliuudised.ee juht Helen Roots.

Jürgen Ligi pensionisüsteemist: lahkujad usuvad, et raha põleb – see näitab kolossaalset lollust

Rahandusminister Jürgen Ligi peab Eesti finantskirjaoskust üheks parimaks Euroopas, kuid märkis, et pensionireformiga teisest sambast lahkunud paarsada tuhat inimest läks kaasa täieliku lollusega.

Nüüd on valitsuse laual Ligi ettepanek taas pensionisüsteemi muutmiseks, kuid ta lausus, et sarnast mudelit ei tahaks ta tagasi. "Sest inimeste taiplikkus ei ole ühtlane," sõnas minister.

Pensionüsüsteemist ja Eesti ning Euroopa kapitliturust kuuleb samuti intervjuus. Küsis Ireene Kilusk.

Rainer Saks: ei tasu arvata, et Hiina ja Venemaa partnerlust on võimalik lõhkuda

Julgeolekuekspert Rainer Saksa sõnul ei tasu liialt loota, et Venemaa ja Hiina suhetesse õnnestub kiilu lüüa.

"Ei tasu arvata, et Venemaa ja Hiina partnerlust on võimalik kuidagi lõhkuda. Venemaa ja Hiina partnerlusel on väga ideoloogiline sisu, mis soovib USA majanduslikku domineerimist lõhkuda. Trump sellest aga aru ei saa," rääkis Saks.

Intervjuus räägiti veel ka sellest, kuidas Venemaa Hiina ja USA kokkulepetesse suhtub ja kas lääneriigid on lõpuks jalad kõhu alt välja võtnud. Intervjueeris Neeme Korv.

Kinnisvarafirmade liit tulises väitluses: pankadele õiguste juurde andmine toob katastroofi

Plaaniga, mis annaks pankadele senisest suurema voli kodulaenude tagatisväärtuse hindamisel, ei taha kuidagi leppida kinnisvarafirmade liidu aseesimees ja Domus Kinnisvara juht Ingvar Allekand.

Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova ei näe aga tulemas maalihet.

Saates “Ruutmeetrite taga” osalenud Allekandi ja Ossipova vahelist kuuma debatti jahutas kinnisvaraekspert Tõnu Toompark, kelle sõnul on valitsuskoalitsiooni plaan pankadele vabamate käte andmiseks kinnisvaraturu likviiduse suurendamise nimel üldiselt õige tee.

Saates argementeeriti pikemalt, millised on väliste kinnisvarahindajate ja pankade sisehindamiste erinevused, kuidas võiksid pangad hakata käituma uues turuolukorras ning kas Eesti laenukeskkond on olemuslikult teistsuguses olukorras võrreldes 2008. ja 2009. aastaga.

Lisaks räägiti saates põgusalt valitsuse teisest plaanist teha võimalikuks kodulaenu refinantseerimine ilma hüpoteeki uuesti notari juures kinnitamata. See teeks omakorda kodulaenu refinantseerimise lihtsamaks ja odavamaks.

Saadet juhib Lauri Leet.