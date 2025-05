Harju Elektri tegevjuht Alvar Sassi sõnul on poliitikud lasknud lõpuks käiku lähenemise, millega nad on toonud ettevõtjad sama laua taha.

“Donald Trumpist või Elon Muskist on ka Eesti valitsus võtnud šnitti – on võtnud ettevõtjaid nõu andma, kust leida kulusäästu,” ütles Alvar Sass ja tõmbas paralleeli sellega, kuidas ise pidevalt võitleb oma tehases kaotatud tundide ja efektiivsusega. “Vähemalt on valitsusel pädevad nõuandjad, kes toovad lauale otsustamist vajavaid ja raiskamist vähendavaid ettepanekuid.”