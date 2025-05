Tagasi 19.05.25, 09:25 Joe Bidenil diagnoositi vähk Arstid diagnoosisid Joe Bidenil agressiivse eesnäärme vähi, teatas USA ekspresidendi perekond.

USA 46. president Joe Biden.

Foto: Reuters/Scanpix

Bideni pressiteenistuse teatel on vähi siirded levinud luukudedesse. “Kuigi see on haiguse agressiivsem vorm, näib see olevat hormoontundlik ja võimaldab tõhusamat ravi.”