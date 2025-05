Helsingi ülikooli aju-uurija Minna Huotilaisekinnitusel on aju küll väga kohanemisvõimeline organ, ent see võib toimuda heaolu arvel, eriti töistes oludes. Aju heaolu silmas pidades tuleks meeles pidada järgmist: inimene on karjaloom, me vajame teiste inimeste seltskonda, samuti peame me teadma, miks me tööd teeme ja kes sellest kasu saab ning et aktiivne eluviis aeglustab aju vananemist, kirjutas Helsingin Sanomat