Tagasi 27.05.25, 15:29 Tallinn jõudis ülipikkade üürilepingute lõpetamisele lähemale Tallinna linnavalitsus saatis volikogusse eelnõu, millega soovib lõpetada ettevõtjatega kolm pikaajalist vanalinna üürilepingut, mille sõlmimisest on möödas juba kolmekümmend aastat.

Tallinna linnavõim eesotsas sotsist linnpea Jevgeni Ossinovskiga püüab ülipikki aastakümneteks sõlmitud üürilepingud lõpetada.

Foto: Andras Kralla

“Liigume volikogu poole, et need lepingud üles öelda,” ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski linnavalitsuse pressikonverentsil. “Need ei vasta linna huvidele, on selgelt alla turuhinna. Lepingud soovime üles öelda ja sõlmida uued, mis vastavad linna huvidele,” lisas ta.