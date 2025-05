Tagasi 30.05.25, 10:46 Kohtu hambus Trumpil on kaks varianti, mida edasi teha USA president Donald Trump peab nüüd kohtus põhjendama, miks tal oli õigus kõigile kaubanduspartneritele korraga kõrged tollid lajatada, kuid selle taustal võib ta otsida ka teisi väljapääse, rääkis Eesti Panga välismajanduse osakonna juhataja Peeter Luikmel.

Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse osakonna juhataja Peeter Luikmel hoiatas, et kõrgemad tollid võivad tuua USA väliskaubanduses pohmeluse.

Foto: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

“Trumpil on laias laastus kaks võimalust. Üks oleks see, et tunnistada viga ja lükata see protsess läbi kongressi käima. Põhimõtteliselt ta saavutaks ilmselt oma eesmärgi,” arutles Luikmel Äripäeva raadio hommikuprogrammis.