"Ilmselt keegi ei uskunud." Windoor sai kümnendi vaidluses võidu Fassaaditootja Windoor sai rahvusvahelisest vahekohust kauaoodatud otsuse: Kasahstani riik peab pärast aastatepikkust vingerdamist ettevõttele maksma ligikaudu 55 miljonit dollarit. Raha laekumist ja lõpplahendust tuleb aga veel oodata.

“Nüüd ilmselt saate aru, miks me olime kogu see aeg vait, ei saanud ennast kaitsta. See oli väga raske olukord inimlikult tegelikult,” tõdes Windoori juht ja omanik Mailis Lintlom.

Foto: Priit Simson/Delfi/Scanpix

“Kergendustunne, et läbi selle suure võitluse on ikkagi õigus olemas,” kirjeldas Windoor i juht ja omanik Mailis Lintlom oma esimesi emotsioone pärast kohtuotsusest teada saamist. “Ilmselt ei uskunud keegi, mitte ka ajakirjandus, ma arvan,” märkis ta rõõmsalt.

See habemega vaidlus, mis sai alguse juba üle 13 aasta tagusest projektist Kasahstanis, on tõuganud Windoori pankroti äärele. Windoori juht ja omanik Mailis Lintlom on kogu selle aja võlanõudjatelt ja ajakirjanikelt palunud, et kohtuotsus ära oodatakse – küll siis kõik probleemid lahendatud saavad.

Rahata jäänud partnerid pidasid seda juttu juba vaid ettekäändeks, et võlgade tasumist edasi lükata, kuid Lintlom loodab, et nüüd nad mõistavad, et Windooril ei olnud agressiivse vastasega toimunud kuluka vaidluse ajal võimalik kõigile vastu tulla ja olukorra tõsidust selgitada.

Lõpuks on igatahes tulnud suure lombi tagant häid uudiseid. Ligi seitse aastat kestnud vahekohtumenetluse järel langetas ICSID tänavu 24. jaanuaril otsuse Windoori kasuks.