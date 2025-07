Tagasi 21.07.25, 08:56 Kristin Lätt avab, kuhu paigutab raha ja milliseid sponsoreid ligi meelitab Discgolfi kahekordsel maailmameistril Kristin Lätil on Porsche ja teiste tuntud sponsorite toel õnnestunud suurelt teenivate maailma tipptegijate hulka kerkida, kuid ta püüab end tagasi hoida ja mitte numbrite lõksu langeda.

Discgolfi kahekordne maailmameister Kristin Lätt tõdes, et polnud Tallinnas nädalavahetusel toimunud võistlustel tippvormis.

Foto: Priit Mürk/ERR/Scanpix

Lätt selgitas, et kuigi loogiline meel tahaks öelda, et kuna ta on palju saavutanud ja tema lepingud võiksid olla sarnaselt mees-tippmängijatega palju paremad, siis ei muretse ta enne hooaja lõppu uute lepingute pärast liialt. Samuti ei karda ta öelda "ei" pakkumistele, mille väärtused ei klapi tema omadega.

Kuigi auhinnarahad pole stabiilne sissetulek, on Lätil viimastel aastatel õnnestunud koos sponsorrahadega teenida sadu tuhandeid eurosid. Intervjuus avas ta, kuhu raha investeerinud on ja kuidas oma finantse juhib.

Samuti rääkis Lätt nädalavahetusel Tallinnas Euroopa Discgolfi Festivalil antud intervjuus võistluspäevast ja tulemustest ning oma viimase aja keerulisest võistlusperioodist, mida on varjutanud tervisemured. Juttu tuli ka tema lennukast sportlaskarjäärist, tulevikuplaanidest ja motivatsioonist.

Küsis Mai Kroonmäe.