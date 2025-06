Tagasi 04.06.25, 16:27 Euroopa pikendab Ukraina sõjapõgenike ajutist kaitset Kuna Venemaa jätkab ebaseaduslikke rünnakuid ja olukord Ukrainas on endiselt ebastabiilne, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku pikendada Venemaa agressiooni eest põgenevate inimeste ajutist kaitset veel ühe aasta võrra ehk kuni 4. märtsini 2027.

Kiiev. Kuna Venemaa pole pommitamist jätkanud, võivad ukrainlased jääda veel aastaks ajutise kaitse alla.

Foto: Liis Treimann

See annab kaitse saajatele ja liikmesriikidele õiguskindluse, et kogu ELis kohaldatakse jätkuvalt samu kaitsestandardeid. Samuti annab see Ukraina põgenikele kindlustunde, et rahvusvahelise kaitse taotlemine ei ole vajalik ega nõutav.