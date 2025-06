Tagasi 29.06.25, 19:12 Raadiohommikus: unistamisest, tehisarust õigusemõistmisel ja null- aruandlusest Nädala esimeses hommikuprogrammis räägime aastaaruande esitamisest, juriidiliste teenuste ärist ja unistamisaktsioonist.

Rohetiigri juht Eva Truuverk räägib esmaspäevases raadiohommikus unistamisaktsioonist ja sellest, millest eestlased unistavad.

Foto: Jannus Jaska

30. juuni on enamike ettevõtete jaoks aastaaruande esitamise tähtaeg. Hommikustuudios on külas RIKi null-aruandluse tiimi juht Aleksandr Beloussov. Uurime, kui paljudel ettevõtetel on aruanne veel esitamata ja samuti räägime, milliseid digilahendusi ja analüütikat Äriregister Eesti ettevõtete kohta pakub.

Sander Karson ja Karin Marosov advokaadibüroost TEGOS räägivad, miks oli vaja seni tuntud kaubamärgi TGS Baltic uuendust ja mida sisulist see vormiline muutus kaasa toob. Räägime ka sellest, kui palju tehisaru õigusemõsitmist muudab ja millised suunad valitsevad juriidilise nõustamise äris tervikuna.

Külla tuleb ka Rohetiigri juht Eva Truuverk. Tänavu kevadel toimus tema eestvedamisel suur ühine unistamisaktsioon “Hakkab looma!”, kuhu oodati enam kui 30 000 eestimaalast unistama sellest, et millises Eestis me tahaksime elada aastal 2050. Räägime sellest, millised meie inimeste unistused on ja kuidas nendele unistustele tuginedes saaks majandust arendada.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Ellen Jõgi. Päev jätkub nelja saatega: 11.00-12.00 "Kuum tool". Kuumal toolil istub tuntud investor Kristjan Liivamägi, kes avab seda, mis toimub nii majanduses kui aktsiaturgudel, kust ta ise tootlust või hoopiski turvasadamaid otsib ning kuidas hoiab enda vaimset tervist. Saadey juhib Kaspar Viira. 12.00-13.00 "Sisuturundussari: PwC juhtimistase". PwC juunikuu saates tuleb jutuks, miks on oluline defineerida projekti eesmärk, ehitada tugev tiim ja jagada infot läbipaistvalt. Saade avab praktiliste näidete kaudu, kuidas selgelt sõnastatud fookus, rollide jaotus ja tiimi heaolu loovad eeldused edukaks lõpuks, miks mõnikord jäävad eesmärgid saavutamata ning kuidas ebaõnnestumised pöörata ettevõtte arengulooks. Külas on PwC juhtimisnõustamise osakonna juht Erki Mägi ja osakonna vanemkonsultant Kristel Jakobson-Pallo. Saadet juhib Juuli Nemvalts. 13.00-14.00 "Äri ja tehnoloogia". Äri ja tehnoloogia saates käsitleme seekord riigi poolt andmete kogumise ja kasutamise teemat. Nimelt on statistikaamet valmis saanud või arendamas mitut tehnoloogilist lahendust, mis muudavad ettevõtjatele andmete esitamise lihtsamaks või aitavad nende analüütikutel senisest täpsemalt tööd teha. Muuhulgas loodi ühe esimese riigiasutusena võimekus võtta andmeid vastu masinloetaval kujul, kuid paljud ettevõtted pole sellega veel kursis. Andmete kogumisest, kasutamisest ja trendidest räägivad statistikaameti peadirektori asetäitja Kaido Paabusk ja Tartu Ülikooli andmetehnika õppejõud Kristo Raun. Vestlust suunab ITuudiste juht Indrek Kald. 15.00-16.00 "Lavajutud". Saates kuulete ettekannet tänavuselt IT-juhtimise aastakonverentsilt. Tallinna Sadama IT-juht Priit Koppel räägib tehnoloogiajuhist kui tegevjuhi partnerist ehk kuidas teha tulemuslikku koostööd. Lisaks käsitleb Koppel ka seda, kuidas on IT-tegevus ettevõtetes ajaga muutunud.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.