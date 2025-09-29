Tagasi 29.09.25, 13:38 25 aastat Erki Noole olümpiavõidust. Kohapeal viibinud ajakirjanik: Sydney staadionil valitses segadus 25 aastat tagasi võitis Erki Nool olümpiakulla. Sydney staadionil juhtunut meenutas Äripäeva raadiohommikus IT-uudiste juht Indrek Kald, kes viibis tol ajal Austraalias puhkusereisil ja hiilis salaja olümpiastaadioni pressialale.

Erki Nool võitis olümpiakulla kümnevõistluse teisel päeval, 28. septembril 2000. aastal.

Foto: Reuters/Scanpix

„Punased ja valged lipud vaheldusid, segadus kestis,” mäletab Kald Erki Noole legendaarset kettaheite draamat. „Telekas näed kordusi, saad aru, kas oli üleastumine või mitte. Staadionil, kümnete meetrite kauguselt, seda ei näe.”

Kald rääkis, et tal polnud piletit õhtusele osale, kuid õnnestus pressialale sisse lipsata ja koos Eesti spordiajakirjanikega võistlus lõpuni jälgida.

Lisaks sattus ta medalipeole Trump’s Tavernis, kus olid kohal nimekad olümpiaturistid – Aadu Luukas, Urmas Sõõrumaa, Neinar Seli, Margus Vihman, Rainer Nõlvak ja paljud teised.

„Pidu oli väga meeleolukas. Kõrts oli rahvast täis, umbes 150 inimest – eestlased, väliseestlased, fännid ja sportlased,“ meenutas Kald. „Saku õlu voolas, kuna Saku oli olümpiakomitee sponsor. Pidu kestis hiliste tundideni.“

Mida kõike veel sel ajaloolisel päeval juhtus ning milliseid olümpiaid Kald hiljem väisanud on, saab kuulata intervjuust.

Küsis Juhan Lang.