Tagasi 21.07.25, 12:01 Lähis-Ida asjatundja: Iisraeli tegevuse õigustamine muutub järjest keerulisemaks Vaadates kogu seda hävingut, mis Gaza sektorile ja inimestele on osaks saanud, muutub Iisraeli tegevuse õigustamine järjest keerulisemaks, rääkis Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsik.

Avalikkus näitab üha enam palestiinlastele poolehoidu, rääkis Lähis-Ida ekspert Peeter Raudsik. Pildil seisab protestija seljal pildiga Iisraeli peaministrist Benjamin Netanyahust tekstiga „Tagaotsitav sõjakuritegude ja genotsiidi eest“.

Foto: Vuk Valcic/Zumapress/Scanpix

Lääs on lõhki, sõnas Raudsik. On riike, kes otsivad Iisraeli tegevustes ratsionaalset iva, aga on ka riike, kes on Palestiinat riigina tunnustanud või kaaluvad seda.