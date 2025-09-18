Tagasi 18.09.25, 15:29 Iisraeli sõjaline surve riikidele laieneb. „Varem oleks need sammud päädinud totaalse sõjaga“ Iisrael on vabalt ja karistamatult kehtestamas Lähis-Idas uut julgeolekukorda, mille korravalvuriks pürgib ta ise.

Pühapäeval saabus Iisraeli visiidile USA välisminister Marco Rubio, Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sõnul on Rubio tema eriline sõber. Koos külastati ka Jeruusalemmas asuvat Nutumüüri.

Foto: AP/Scanpix

Sel teisipäeval alustas Iisrael maavägede pealetungi Gazale. Möödunud nädalal korraldas Iisrael pretsedenditu rünnaku Katari pinnal. Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsik nendib, et Iisrael on käesoleval aastal rünnanud piirkonnas seitset riiki ja ette võetakse nii tõenäolised kui vähemtõenäolised vastased.