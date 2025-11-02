Inchcape haaras Eestis Rikaste TOPi ettevõtjalt suure lepingu Fordiga

Äripäeva teemaveeb Logistikauudised
kirjutab, et Inchcape Motors Estonia
on Fordi sõiduautode ja tarbesõidukite ametlik maaletooja Eestis alates mullu veebruarist ja alates selle aasta 21. oktoobrist on Inchcape Motors ka Fordi ainus jaemüüja. Möödunud aastal avati Fordi esindus Inchcape Motorsi esindustes Peetris ja Tartus, novembri keskpaigas avab ettevõte uue esinduse Laagris.
Siiani Eestis Forde müünud Info-Auto
turundusjuhi Tiit Lillipuu sõnul lõppes Info Ettevõtete Gruppi kuuluva AS Renest
i importöörileping Ford Motor Companyga viimase initsiatiivil juba 2024. aasta sügisest ja Info-Auto tegevus Euroopa Fordi pakutava sõiduautode ja tarbesõidukite valiku edasimüüjana lõppes tänavu 21. oktoobril. Fordi turuosa jaemüügis jagunes seni kahe ettevõtte vahel enam-vähem võrdselt.
Info-Auto kuulub Viktor Siilats
ile, kelle vara väärtuseks hindas Äripäev tänavuses Rikaste TOPis
95,3 miljonit eurot. Siilats edestas teiste seas selliseid ettevõtjaid nagu Väino Kaldoja, Taavi Madiberk ja Alar Tamming.
