Inchcape haaras Eestis Rikaste TOPi ettevõtjalt suure lepingu Fordiga

Fordi maaletooja Inchcape Motors on alates 21. oktoobrist automargi ainus ametlik edasimüüja Eesti turul, Info-Auto müüb oma viimased laoautod maha ja jätkab Fordi ametliku hoolduspartnerina. Ainsana jääb Info-Auto kätte Ford F-150 kastiautode müük.