Raadiohommikus: küberpättide kiusu all kannatav Elektrilevi ja eraõpetajate lai tööpõld

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis räägime ärevatest juhtidest, autonoomsetest autodest, kiusuohvrist nimega Elektrilevi ja üha laienevast eraõpetajate turust.
Kui natukene otsida, leiab kerge vaevaga kellegi, kes saanud hiljuti õngitsuskõne
just Elektrilevi
nime alt. Äripäeva raadiosse tuleb sellel teemal rääkima Elektrilevi taristulahenduste ja kliendikogemuse juht Ardi Ratassepp
. Uurime, kui suurt peavalu kelmid Elektrilevile valmistavad.
Ettevõte Metrosert
avab teisipäeval rakendusuuringute keskuse esimese autonoomsete sõidukite testlabori. See on mobiilne katselabor, mis võimaldab hinnata isejuhtivate sõidukite ohutust ja viia täppisteste läbi seal, kus töötab kliendi arendusmeeskond või kus sõiduk reaalselt kasutusele võetakse. Ilma inimabita navigeerivast liiklustehnikast räägib autonoomsete sõidukite valdkonnajuht Taaniel Tigas
.
Tallinnasse tekib aina rohkem eraõpetajaid, kes hädalisi hea meele ja ka võrdlemisi hea raha eest aitavad. Stuudiosse leiab tee Tallinnas tegutsev matemaatika eraõpetaja Kerli Saar, kes toob selgust, miks tekib eraõpetajaid aina rohkem ning kas ühel päeval võivad koolid ja eraõpetajatest koosnevad ettevõtted ka omavahel konkureerida.
Lisaks pajatab õppejõud ja juhtimiskoolitaja Merle Viirmaa sellest, kuidas tulla toime meeskonda ärevust külvava ja ebakindla juhiga.
Raadiohommikut veavad Stiine Reintam ja Joonas-Hendrik Mägi.
Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”.
Saade heidab pilgu Balti inimeste rahakottidesse, uurides majanduslikku olukorda, tarbimisharjumusi ja säästmiseelistusi. Saatejuht Tõnu Einasto vestles Citadele
Balti jaepanganduse juhi ja juhatuse liikme Edward Rebasega, et mõista, miks Eesti tarbijakindlus on endiselt nõrgem kui Lätis ja Leedus.
11.00–12.00 “Investor Toomase tund”.
Juttu tuleb Balti võlakirjaturust – kui adekvaatsed on seal riskid ja tootlus ning kas investorid saavad lõpuni aru, millesse nad oma raha paigutavad. Külas on investeerimisettevõtte Avaron
investeeringute juht ja analüütik Rain Leesi.
Saadet juhib Dmitri Fefilov.
12.00–13.00 “Sisuturundussaade”
. Uurime, kuidas digitaliseerimine, tööjõupuudus ja tehisaru areng muudavad kinnisvara korrashoidu ning miks see, mis kunagi oli “maja hoidmine”, on nüüd saanud ettevõtete strateegiliseks tugifunktsiooniks. Stuudios on Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu
juhatuse esimees Heikki Lind, Stell Eesti
tegevjuht Mikk Sillamaa ja Proper OÜ
juhatuse liige Mihkel Mahlapuu.
Saatejuht on Lauri Toomsalu.
13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”
. Külas on Ehitus5eco
juhatuse liikmed Margo Padar ja Andres Neemre, kes räägivad, et ehitusturul valitseb haruldane olukord: hinnad on paari viimase aasta madalaimad, uutele projektidele küsitakse pakkumisi palju, kuid neist suurem osa jääb kasutamata. Samas aga ennustavad kosuv majandus, kasvavad sisendkulud ja jätkuv tööjõunappus, et odava ehitamise aeg on peagi läbi. Samuti tuleb juttu Ehitus5eco viimaste suurprojektide – nagu Tallinna Linnateatri ja Rahvusraamatukogu – ehitamise kogemustest, millest selgub, miks rekonstrueerimine eeldab tihedat koostööd ja loovat lähenemist.
Saadet juhib Teeli Remmelg.
15.00–16.00 “Turismitund”.
Pimedal ja sombusel ajal võtame vaatluse alla spaahotellid. Räägime Hotellide ja Restoranide Liidu
juhatuse esimehe Madis Laidi ning hotellijuhi ja Estonia Spa Hotels
i juhataja Andrus Aljasega sellest, miks spaahotelle nii suures mahus üle terve Eesti ehitatakse ning kuidas leida tasakaal nõudluse ja pakkumise vahel.
Intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
