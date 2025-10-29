Tagasi 29.10.25, 13:05 Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid” Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher rääkis kesknädalases hommikuprogrammis üksikasjalikult, kuidas ta värskelt netikelmide saagiks langes.

Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.

Foto: Andras Kralla

Vaheri sõnul kirjutatakse ja räägitakse viimasel ajal väga palju lugusid, mil viisil inimesed kergeusklikult oma PIN-koode väljastavad ja seeläbi rahast ilma jäävad. "Kui kuuled neid lugusid, siis mõtled kogu aeg, et jumal küll, kuidas inimesed võivad nii lollid olla, eks ole. Kuidas nad siis aru ei saa, et neid petetakse," rääkis ta.