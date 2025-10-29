Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”

Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher rääkis kesknädalases hommikuprogrammis üksikasjalikult, kuidas ta värskelt netikelmide saagiks langes.
- Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
- Foto: Andras Kralla
Vaheri sõnul kirjutatakse ja räägitakse viimasel ajal väga palju lugusid, mil viisil inimesed kergeusklikult oma PIN-koode väljastavad ja seeläbi rahast ilma jäävad. "Kui kuuled neid lugusid, siis mõtled kogu aeg, et jumal küll, kuidas inimesed võivad nii lollid olla, eks ole. Kuidas nad siis aru ei saa, et neid petetakse," rääkis ta.
Netikelmidel on enne kuritööd kombeks pikalt oma ohvreid jälgida ja pingsalt nende andmeid koguda.
