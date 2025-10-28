USA ja Hiina suur tüli matab Euroopa tööstust

Saksamaa kantsler Friedrich Merz tuli kantsleriametisse suurte lubadustega, ent Saksa majandus ei näita veel minekut. Nüüd ähvardab Hiina seda matta.
Foto: dpa/Scanpix
Iisrael mõtleb, mida hakkab pihta Hamasiga, mis andis osana vaherahu diilist üle pantvangi säilmed, mis aga kuulusid mehele, kelle surnukeha said juudiriigi sõdurid kätte juba 2023. aasta novembris. Hamas süüdistab Benjamin Netanyahu valitsust seevastu, et Iisrael otsib põhjust sõja taasalustamiseks.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Käesoleva aasta teisel poolel on taastuvenergia turg Balti riikides ja Poolas selgelt elavnenud, ütleb Mantas Auruškevičius, 8,5-protsendilise tootlusega võlakirju praegu pakkuva investeerimisettevõtte „Atsanaujinčios energetikos investicijos“ (AEI) juht. Pärast mitut vaoshoitumat aastat tulevad välisinvestorid tagasi meie regiooni, otsides nii töötavaid kui ka arendusjärgus roheenergia projekte.