Tagasi PRO 28.10.25, 15:44 USA ja Hiina suur tüli matab Euroopa tööstust USA president Donald Trump saab sel nädalal Hiina presidendi Xi Jinpingiga lõpuks oma suurmeeste kohtumise. Kokkulepetest sõltumata pole aga seis Euroopale hea.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz tuli kantsleriametisse suurte lubadustega, ent Saksa majandus ei näita veel minekut. Nüüd ähvardab Hiina seda matta.

Iisrael mõtleb, mida hakkab pihta Hamasiga, mis andis osana vaherahu diilist üle pantvangi säilmed, mis aga kuulusid mehele, kelle surnukeha said juudiriigi sõdurid kätte juba 2023. aasta novembris. Hamas süüdistab Benjamin Netanyahu valitsust seevastu, et Iisrael otsib põhjust sõja taasalustamiseks.