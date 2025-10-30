Tagasi 30.10.25, 08:22 “12 punkti kümnest.” USA kärbib Hiina tolle ja Hiina peatab muldmetallide piirangud Neljapäeval toimunud USA ja Hiina kohtumisel lepiti kokku erinevate kaubandusküsimustes nagu muldmetallide ja sojaubade müügis.

Trump ütles ajakirjanikele Air Force One’i pardal Lõuna-Koreast lahkudes, et kohtumine Xi’ga oli “suurepärane” ja et “tehti palju otsuseid”

Foto: Reuters/Scanpix

USA president Donald Trump teatas neljapäeval, et on jõudnud Hiina presidendi Xi Jinpingiga kohtumisel Lõuna-Koreas kokkuleppele haruldaste muldmetallide ja kriitiliste maavaradega kauplemises ning vähendanud Hiinale kehtestatud tolle 10 protsendi võrra, kirjutab välismeedia.