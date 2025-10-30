“12 punkti kümnest.” USA kärbib Hiina tolle ja Hiina peatab muldmetallide piirangud

Trump ütles ajakirjanikele Air Force One’i pardal Lõuna-Koreast lahkudes, et kohtumine Xi’ga oli “suurepärane” ja et “tehti palju otsuseid”
Foto: Reuters/Scanpix
USA president Donald Trump teatas neljapäeval, et on jõudnud Hiina presidendi Xi Jinpingiga kohtumisel Lõuna-Koreas kokkuleppele haruldaste muldmetallide ja kriitiliste maavaradega kauplemises ning vähendanud Hiinale kehtestatud tolle 10 protsendi võrra, kirjutab välismeedia.
