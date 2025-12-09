Raadiohommikus: Ülemiste City ainulaadne radar ja Bolti suur diil

Külla tuleb hobijalgpallur ja Jalkatribüüni sotsiaalmeediakontosid haldav Ivan Špol, kellega räägime olude sunnil ettevõtjaks hakkamisest ja sellest, kuidas hobist sissetulekuallikas teha.

Ott Tänak pani tippsportlase elu pausile või lõpetas karjääri täielikult. Selge on aga see, et vähemalt mõneks ajaks on Ott ralliradadelt eemal. Helistame rallieksperdile ja Rally Estonia meediajuhile Rauno Paltserile, et uurida, millised muutused nüüd meediamaastikul ja Eesti ralli kogukonnas aset leiavad.

Hommikut veavad Kristjan Kurg ja Joonas-Hendrik Mägi.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

10.00-11.00 “Sisuturundussari: energiakool”. Võtame luubi alla selle sügise kütuseturu hinnasõja — kust see alguse sai, miks hinnad kõiguvad ning kas sellele on üldse lõppu näha. Alexela äriarenduse juht Tarmo Kersna selgitab, mis on kujundanud viimaste kuude tanklakettide omavahelist konkurentsiolukorda ning mis mõju on maailmaturu hindadel.

Juttu tuleb ka odaivama hinna otsimisest ja kütuseturu laiemast tulevikust — CO₂-komponentidest, võimalikest maksutõusudest ja sellest, kuidas Euroopa roheline agenda mõjutab nii ettevõtteid kui autojuhte. Saatejuht on Brent Pere.

11.00-12.00 “Finantsuudised fookuses”. Saates piilume sinna, kus sünnivad ettevõtete kõige olulisemad rahalised otsused – finantsjuhtide mõttemaailma ja töölaudade taha. Kuigi numbrid on täpsed, on olukorrad, millega finantsjuhid silmitsi seisavad, sageli ebamäärased ja ajasurvest kantud.

Stuudios on kolm kogenud finantsjuhti: Klick Eestist Kaire Koik, Fractory endine finantsjuht Fred Metsma ja Peninuki Distilleryst Taavi Hõbejõgi. Räägime nende teekonnast, otsustusjulgusest, keerulistest väljakutsetest ja strateegiatest, mis aitavad juhtida ettevõtet muutlikus majanduskeskkonnas. Saatejuht on Paavo Siimann.