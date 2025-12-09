Raadiohommikus: Ülemiste City ainulaadne radar ja Bolti suur diil

Nädala selgroo murravad jutud võlakirjadest, keskkonna radaritest, Bolti viimastest tegemistest ja Ott Tänakust.
- Bolti president Jevgeni Kabanov räägib firma koostöölepingust, millega hakatakse isejuhtivaid autosid arendama.
- Foto: Andres Haabu
Stuudiosse tuleb Mainori juhatuse esimees Kadi Pärnits, et rääkida ainulaadsest keskkonna arendamiseks mõeldud tööriistast, mida praegusel hetkel ainult Ülemiste City kasutab.
Endoveri sidusettevõte Volta SKAI korraldab Eesti ettevõtetest esimesena kinnisvaraga tagatud võlakirjade avaliku pakkumise jaeinvestoritele. Teemale tuleb selgust andma Endoveri finantsjuht Tiina Malm.
Bolt sõlmis koostöölepingu globaalse autotootjaga Stellantis, et hakata koos isejuhtivaid autosid arendama. Tehingut kommenteerib täpsemalt Bolti president Jevgeni Kabanov.
Külla tuleb hobijalgpallur ja Jalkatribüüni sotsiaalmeediakontosid haldav Ivan Špol, kellega räägime olude sunnil ettevõtjaks hakkamisest ja sellest, kuidas hobist sissetulekuallikas teha.
Ott Tänak pani tippsportlase elu pausile või lõpetas karjääri täielikult. Selge on aga see, et vähemalt mõneks ajaks on Ott ralliradadelt eemal. Helistame rallieksperdile ja Rally Estonia meediajuhile Rauno Paltserile, et uurida, millised muutused nüüd meediamaastikul ja Eesti ralli kogukonnas aset leiavad.
Hommikut veavad Kristjan Kurg ja Joonas-Hendrik Mägi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00-11.00 “Sisuturundussari: energiakool”. Võtame luubi alla selle sügise kütuseturu hinnasõja — kust see alguse sai, miks hinnad kõiguvad ning kas sellele on üldse lõppu näha. Alexela äriarenduse juht Tarmo Kersna selgitab, mis on kujundanud viimaste kuude tanklakettide omavahelist konkurentsiolukorda ning mis mõju on maailmaturu hindadel.
Juttu tuleb ka odaivama hinna otsimisest ja kütuseturu laiemast tulevikust — CO₂-komponentidest, võimalikest maksutõusudest ja sellest, kuidas Euroopa roheline agenda mõjutab nii ettevõtteid kui autojuhte. Saatejuht on Brent Pere.
11.00-12.00 “Finantsuudised fookuses”. Saates piilume sinna, kus sünnivad ettevõtete kõige olulisemad rahalised otsused – finantsjuhtide mõttemaailma ja töölaudade taha. Kuigi numbrid on täpsed, on olukorrad, millega finantsjuhid silmitsi seisavad, sageli ebamäärased ja ajasurvest kantud.
Stuudios on kolm kogenud finantsjuhti: Klick Eestist Kaire Koik, Fractory endine finantsjuht Fred Metsma ja Peninuki Distilleryst Taavi Hõbejõgi. Räägime nende teekonnast, otsustusjulgusest, keerulistest väljakutsetest ja strateegiatest, mis aitavad juhtida ettevõtet muutlikus majanduskeskkonnas. Saatejuht on Paavo Siimann.
Euroopa Liit on maailma võimsaim majanduskeskkond, loovus tuleb Euroopast
12.00-13.00 “Äripäeva TOP”. Keemiatööstuse TOPi saates on külas pingereas kaheksandaks tulnud küünelaki tootja Careria juhatuse liige Marko Nurmik. Räägime loomulikult väljakutsetest, mis Eesti väikese ilutööstuse ees konkurentsitihedas sektoris seisavad. Saatejuht on Sigrid Kõiv.
13.00-14.00 “Ükssarvikute kasvulava”. Räägime Eesti idusektori hetkeseisust ja väljavaadetest uueks aastaks, külas on Mart Maastik ja Triin Hertmann. Saadet juhib Tarmo Virki.
15.00-16.00 “Tippkohtumine”. Eesti ettevõtluse esiviiulitele pühendatud saates räägime seekord suurettevõtja Jüri Käoga. Käo meenutab, kuidas ta tõusis 27-aastaselt 2500 töötaja etteotsa, kuidas nad Enn Kunila, Andres Järvingu ja Indrek Vanaseljaga panid panti kõikmõeldava, et osta end enamusosanikeks turvavöösid tootvas firmas Norma. Lisaks räägime Tallinna Kaubamajast, Eesti Raudtee müügist, halbadest investeeringutest, valgetest juustest ja väikeste laste kasvatamisest.
Saatejuht on Eget Velleste.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit
.
