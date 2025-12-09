Seakatku pankrotistatud lihatööstuse vara läheb müüki mõnesaja tuhandega

Raplamaa lihatööstus Frank Kutter teatas, et lõpetab seakatku puhangu kahjude tõttu tegevuse. Lõplik kaotussumma on alles selgumisel, ent esimese kahe nädala kahju oli umbes 200 000 eurot, märkis firma juhatuse liige Johanna Maripuu Äripäeva raadios.
Käesoleval aastal on võlakirjad jõudnud rohkem Eesti investorite vaatevälja. Hoiuseintresside langemise tõttu otsitakse alternatiive ning seda teevad eelkõige need investorid, kes soovivad oma portfellis riske hajutada või vältida aktsiaturgude riski.