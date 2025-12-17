Pea kõik Eesti firmad pääsevad: Euroopa lihtsustab lõplikult ESG aruandlust

Euroopa Liidu kestlikkusaruandluse leevendamine ja ettevõtete kulusurve on Eestis toonud kaasa koondamislaine – suuremad advokaadibürood, ettevõtted ja ka riigifirmad on oma ESG tiimid koomale tõmmanud, tööturule sattunud asjatundjad aga leiavad end külma käest.