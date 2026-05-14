Dollar rühib neljandat päeva ülespoole

USA dollar tugevnes neljapäeval juba neljandat päeva järjest, kuna värsked majandusandmed jahutasid turgude lootusi intressimäärade langetamise osas ning viitasid hoopis võimalikule intressitõusule tulevikus.
Föderaalreservi range joon ja stabiilne tööjõuturg on pühkinud laualt lootused tänavusteks intressikärbeteks.
Foto: AFP/Scanpix
Dollari indeks, mis mõõdab valuuta tugevust kuue peamise valuuta suhtes, kerkis 0,37 protsenti, 98,83 punktini. Reutersi andmetel on tõusu taga USA jaemüügi andmed, mis kasvasid eelmisel kuul 0,5 protsenti, kinnitades, et ameeriklased jätkavad kulutamist vaatamata kütusehindade kasvule ja inflatsioonisurvele.
Neljapäeval võtsid USA aktsiaturud suuna ülespoole, kui president Donald Trump ja Hiina riigipea Xi Jinping alustasid kõrgete panustega tippkohtumist, kus on kaalul nii kaubandussuhted kui ka tehisintellekti tulevik.
