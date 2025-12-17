Tagasi Raadiohommikus: kaubavoogudest kunstiinvesteeringuteni Äripäeva raadio neljapäevane hommikuprogramm keskendub Rail Balticu ehitamisele, väärtuslikule kunstile ja fotograafiale. Loe AI kokkuvõtet Äripäeva raadio neljapäevahommik keskendub mitmetele olulistele teemadele, alustades Rail Baltica Muuga kaubajaama projektist, mille mõju analüüsitakse koos Valdo Kalmuga. Seejärel arutletakse kunstiinvesteeringute ja kindlustamise vajaduse üle Alver Kivirüüdiga. Kell üheksa annab tunnustatud fotograaf Kaupo Kikkas ülevaate uusimatest loodusfotograafia trendidest ja tehnoloogilistest võimalustest. Päeva jooksul käsitletakse ka Eesti IT-sektori arengut Urmas Kõlliga ning valitsuse olukorda Lauri Hussariga. Lõpetuseks jagavad matkajad oma kogemusi ja autoajakirjanikud räägivad autotööstuse hetkeolukorrast.

Kell kaheksa hommikul räägime Rail Balticu Muuga kaubajaamast ja selle mõjust Eesti kaubavoogudele. Rail Balticu standardrööpmelaiuse toomine otse Muuga sadamasse vähendab tulevikus märkimisväärselt ümberlaadimisi, stabiliseerib tarneahelat ning suurendab sadama ja tööstuspargi atraktiivsust ka välisinvestorite jaoks. Räägime sellest Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmuga.

Kell 8.30 räägime investeerimisest kunsti ning nende investeeringute kindlustamisest. Aina enam on tekkinud kunstihuvilisi eestlasi, kel on rahanatukest nii palju üle, et osta seinale ka väärtkunsti. Kuivõrd on meil sellevõrra vaja ka eraldi kunsti kindlustamist või piisaks selleks ka lihtsast kodukindlustusest, sellest räägime LHV Kindlustuse tooteosakonna juhi Alver Kivirüüdiga.

Kell üheksa jätkame otsapidi kultuuriteemadega. Üks Eesti tunnustatumaid fotograafe Kaupo Kikkas räägib oma tegemistest. Hiljuti ilmus Kikkasel raamat "Kuidas pildistada loodust", mis on mõtteline järg tema varasemale raamatule "Kuidas pildistada inimest." Räägime looduse pildistamise viimase aja pöörastest tehnoloogilistest võimalustest: droonid, tehisaru, nutitelefonid, aga ehk saame jutu sisse põimida ka mõne seiklusjutu Kikkase fotorännakutest vihmametsadesse või muudesse eksootilistesse paikadesse.

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Saadet juhib Karmen Laur.

13.00–14.00 ”Autojutud”. Kordame tänavu aprillis eetris olnud saadet, milles autoajakirjanikud Margus Pipar ja Tõnu Korrol vastavad koos saatejuht Karl-Eduard Salumäega küsimustele, mida selle ameti pidajaile alatihti esitatakse: mis on kõige parem auto, millega sa sõitnud oled, kas tänapäeval enam üldse halbasid autosid tehaksegi jne. Jutu käigus räägitakse ära nii mõnegi põnev lugu.

14.00–15.00 “Kuldmikrofon”. Eesti Rahvusringhääling ja Eesti Ringhäälingute Liit kuulutavad välja tänavuse Kuldmikrofoni laureaadi.

Otsesaates tunnustatakse silmapaistvaid raadiotöid ja -tegijaid. Kuldmikrofoni otsesaadet vahendavad rahvusringhäälingus Vikerraadio ja Klassikaraadio, videoülekandes ERR.ee portaal. Saade jõuab ka Kuku raadio, Kadi raadio, Äripäeva raadio, Raadio 7 kui ka Rock FM eetrisse.

15.00–16.00 “Teabevara tund”. Aasta viimases saates keskendume e-kaubanduse kõige sagedasematele probleemidele – kuidas ära tunda ebaausaid veebipoode, millised reeglid kehtivad kauba tagastamisel ja kes vastutab katkisena saabunud toote eest.

Stuudios on advokaadibüroo Lindeberg vandeadvokaadid ja partnerid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar. Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi.

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