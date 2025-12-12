Tagasi “Need on saatanast keskkonnale.” Eesti Pank korjab punased sendid kokku ja saadab Lätti Eesti on otsustanud loobuda 1- ja 2sendiste müntide kasutamisest. Kuna nende vermimine on müntide väärtusest kallimgi ja taaskasutamine praktiliselt võimatu, saadab Eesti kokku kogutud mündid Lätti, kus need on veel kasutusel.

“Euroopa Komisjon teeb siin väga kõva tööd ja ma arvan, et see on ikkagi lähiaastate küsimus, kus need ametlikult minetavad oma sularaha staatuse, sest hästi võimsalt tuleb peale süsiniku jalajälje teema, keskkonnahoiu teema ning 1- ja 2sendised on selles mõttes täiesti saatanast. Nad on äärmiselt keskkonnakahjulikud,” rääkis Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juht Rait Roosve.

Intervjuus selgitas Roosve, miks on nii-öelda punaste sentide taaskasutamine pea võimatu ja miks need kunagi üldse sellisel kujul kasutusele võeti. Juttu tuli ka Eesti Panga ja Omniva koostöös korraldatud mündikorjest, mille raames koguti kahe ja pool aastaga ligi 10 miljonit münti, millest 60% on 1- ja 2sendised.

Samuti rääkis Roosve, miks võttis Eestis kokkuleppe saavutamine 1- ja 2sendiste kaotamiseks aastaid aega ja millised vandenõuteooriad seda plaani saatsid. Ta selgitas ka, millised riigid ja miks pidurdavad väikeste müntide kaotamist kogu Euroopas.