Putin väljendas valmisolekut Macroniga kohtuda

Ei ole mingeid märke sellest, et praegune Venemaa juhtkond plaaniks minna tuumaeskalatsiooni teed. Need inimesed – endised julgeolekutöötajad ja ametnikud, kes elavad hedonistlikus mugavuses – ei hakka oma elu maailmalõpu vastu vahetama, rääkis ajaloolane Alexander Gogun oma raamatut tutvustades.