Putin väljendas valmisolekut Macroniga kohtuda

Ei ole mingeid märke sellest, et praegune Venemaa juhtkond plaaniks minna tuumaeskalatsiooni teed. Need inimesed – endised julgeolekutöötajad ja ametnikud, kes elavad hedonistlikus mugavuses – ei hakka oma elu maailmalõpu vastu vahetama, rääkis ajaloolane Alexander Gogun oma raamatut tutvustades.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.