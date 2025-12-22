Pärnakad müüsid oma idufirma Netflixile. “Meie toode jõuab nüüd sadade miljonite inimesteni”

Pärast seda, kui Netflix muutis oma mängustrateegiat, et keskenduda rohkem teleris mängitavatele mängudele, teatas ettevõte, et omandab Eesti avataride loomise platvormi Ready Player Me, vahendas TechCrunch.
Tartus sündinud ja Sauel sirgunud Kaari Kink sai varakult aru, et ei taha olla pelgalt mutrike suures süsteemis. 29aastane naine on vedanud Euroopa TOP 20 sekka valitud idufirma turundust, juhtinud investeeringuid Superangelis ning nüüd töötab ta NATO innovatsioonikiirendis.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.