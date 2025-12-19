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Netflix omandab Eesti mänguavataride looja Ready Player Me

Pärast seda, kui Netflix muutis oma mängustrateegiat, et keskenduda rohkem teleris mängitavatele mängudele, teatas ettevõte, et omandab Eesti avataride loomise platvormi Ready Player Me, vahendas TechCrunch.
Pärast omandamist lõpetab Ready Player Me oma seniste teenuste osutamise alates 31. jaanuarist 2026.
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