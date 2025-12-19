Netflix omandab Eesti mänguavataride looja Ready Player Me
Pärast seda, kui Netflix muutis oma mängustrateegiat, et keskenduda rohkem teleris mängitavatele mängudele, teatas ettevõte, et omandab Eesti avataride loomise platvormi Ready Player Me, vahendas TechCrunch.
Osa 56 miljonist dollarist, mis avatari-platvorm Ready Player Me kaasas investoritelt 2022. aasta suvel, oli jõudnud otsaga Silicon Valley Bank (SVB) kontole 2023. aasta kevadtalveks, kui algas eelmise aasta suur pangajooks.
Hoolimata sõjast ja kriisist väidavad ingelinvestorid, et võimalused uusi idufirmasid tabada on head ning Eesti on suurepärane paik, kus leida tulusaid kohti raha paigutamiseks. Meeles tuleb vaid pidada – alati vaata, kes on idee ja ettevõtmise taga. Ja arvesta võimalusega, et kogu raha ära põleb.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.