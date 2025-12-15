Toidutootja teeb kannapöörde ja otsib taas rahastajaid

„Kui baari tulevad mersuga mees ja traktorist, siis kumma võtad? Kõik vahivad mersuga meest, aga traktor maksab kaks ja pool miljonit. Tuleb osata vaadata ikka,“ selgitas investor Marju Karin oma strateegiat. Alternatiivinvesteeringutega õnnestus Karinil kokku saada ka oma Hispaania korteri sissemaksu summa.