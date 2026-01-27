Taristuminister: Tartu ja Pärnu maanteed tuleb neljarajaliseks ehitada aastaks 2035
Nelja aasta jooksul plaanib riik 376 miljoni euroga ehitada neljarajaliseks Pärnu suunal ligi 45 kilomeetrit ning Tartu suunal 20 kilomeetrit teed. Eesmärk on aga, et mõlemad maanteed saaksid neli rada aastaks 2035.
“Eesmärk on ehitada mõlemad maanteed 2035. aastaks neljarajaliseks,” ütles taristuminister Kuldar Leis.
Foto: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix
Taristuminister Kuldar Leis (Reformierakond) saatis kooskõlastusringile riigiteede teehoiukava kuni aastani 2029, mille järgi suunab riik tänavu teede võrku 281,4 miljonit eurot ning nelja aasta peale kokku veidi enam kui miljard eurot, teatas kliimaministeerium.
