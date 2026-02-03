Üks võimsamaid Euroopas: Harjumaal avati 85 miljonit maksnud akupark
Energeetikafirma Evecon koos Prantsuse energiatootja Corsica Sole ja investeerimisfondi Mirovaga avasid Harjumaal, Kiisal Euroopa ühe suurima akupargi Hertz 1, mille maksumus küündis 85 miljoni euroni.
Kogu akupark suudab end tühjaks laadida kahe tunniga ja sama kaua aega võtab ka täislaadimine.
Akupargis on 54 akukonteinerit, milles töötab 2328 akut. Need kaaluvad kokku 1,6 miljonit kilogrammi ja üks aku on samaväärne kümne Tesla akuga. Iga konteiner sisaldab akuraame koos jahutus-, tulekaitse- ja seiresüsteemidega, moodustades turvalise ja iseseisva üksuse.
