Kinnipeetud kaubalaevast salakaupa ei leitud, laev lasti Muuga sadamast välja

Kaitsepolitseiamet avaldas täna aastaraamatu, kus on muu hulgas juttu energiapoliitikast. Lahtiühendumine Venemaa sagedusalast oli ajalooline samm, kuid energiasõltumatuse teekond peab jätkuma, kirjutab julgeolekuasutus.
Sel kolmapäeval andis politsei- ja piirivalveamet Ameerika Ühendriikidele üle Eesti kodaniku Andrei Ševljakovi, keda süüdistatakse illegaalsete strateegiliste kaupade tarnimises Venemaa kaitsetööstuse ettevõtetele ja Venemaa valitsusasutustele, teatas prokuratuur.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.