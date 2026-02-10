Külarahvas ristas vallaga piigid: laske meil rahus elada!

Vainupea külarahvas ja Haljala vallavalitsus ristasid piigid ameeriklannaga, kes soovis ehitada vaiksesse rannakülla suuri hooneid. Vaidlus ühe detailplaneeringu üle lõppes ameeriklanna alistumisega, kuid teine detailplaneering alles jõuab avalikkuse ette.
Saate "Viru võnked" seekordne külaline oli Eesti ühe armastatuima ansambli Kukerpillid ninamees Toomas Kõrvits, kes on Lääne-Virumaaga olnud seotud juba nooruspõlvest alates. Esiti suvitajana Karepal ja Rutjal, hiljem arhitektina Viru kolhoosis Haljala mail ning praegu elab ta oma maamajas Vihulas.
Vinni vallale kuuluv endine Rutja piirivalvekordon pannakse septembrikuus müüki hinnaga 230 000 eurot. Selle summa eest saab uus omanik 1,6 hektari maad, kordonihoone, kõrvalhooned, vaate merele ning võimaluse investeerida näiteks turismi või ehitada hoopis hooldekodu.
Juba paar aastat töötajatele küberkoolitusi korraldanud Saarte Liinide IT- ja tehnoloogiaosakonna juht Ahti Paju tõdeb, et küberohtudega sammu pidamiseks tuleb töötajaid testida pidevalt. Koolitusest on kasu aga ainult siis, kui see mahub ka kõige kiirema tööpäeva sisse.