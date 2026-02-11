Tagasi GEOPOLIITIKA

11.02.26, 10:10 Ukraina valmistub USA surve tõttu valimisteks Sõjatules Ukrainal tuleb võib-olla juba mais otsustada, kas nõustuda territoriaalsete kaotustega.

“Nad tahavad, et kõik oleks juuniks ühel pool ja sõda lõpeks,” ütleb Ukraina president.

Foto: Andras Kralla

Ukraina on alustanud ettevalmistusi presidendivalimiste ja võimaliku rahuleppe rahvahääletuse korraldamiseks, sest USA valitsus avaldab Kiievile survet viia mõlemad hääletused läbi hiljemalt 15. maiks, vahendab Financial Times. Vastasel juhul võivad ohtu sattuda USA julgeolekugarantiid.