Tagasi Raadiohommikus: suure sõja mõju Euroopale Nädalat lõpetavas Äripäeva raadio hommikuprogrammis selgitavad nii Eesti Panga president kui ka peaminister, mida teeb Euroopa keerulises seisus edasi.

Kui neljapäeva pärastlõunal teatas Euroopa Keskpank intressiotsusest, siis reede hommikul on Eesti Panga president Madis Müller raadiostuudios, et rääkida lähemalt, mida sõja tõttu muutunud majandusolukord rahapoliitika jaoks tähendab.

Otse Brüsselist on telefoniühendus ka peaminister Kristen Michaliga, kel on värskelt selja taga arutelud Euroopa kolleegidega, teiste seas ka Ungari peaministriga, kes on otsustanud aprillikuiste üldvalimiste eel blokeerida kõike, mis aitaks Ukrainat.

Lisaks kuuleb hommikul mõtteid ja muljed põllumeeste meeleavalduselt, kaitsetööstusettevõtte Rantelon eestvedaja Karl Taklaja räägib laienemisplaanist Poola suunal ning Äripäeva ajakirjanik Linda Eensaar selgitab, mida täpselt teha eelootaval nädalavahetusel.

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Saadet juhib Indrek Lepik, uudiseid toimetab Kristjan Kurg. Saatepäev jätkub nelja saatega: 10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade”. Metroserdi rakendusuuringute keskuse üks fookusvaldkond on terviseandmed. Et terviseandmed on aga tundlikud ja eriliigilised, on siin päris palju piiranguid ning regulatsioone nii siseriiklikult kui Euroopa tasandil. Samas peitub andmete teiseses kasutamises väga palju võimalusi nii teadlaste, riiklike asutuste kui ettevõtjate jaoks. Et uuendusliku ja murrangulise idee, toote või teenusega rahvusvahelistele turgudele jõuda, ulatab seadusrägastikus navigeerimisel ja valideerimisel abikäe Metrosert. Saates räägib Metroserdi rakendusuuringute keskuse terviseandmete juht Janne Pullat sellest, mis on üldse teisesed terviseandmed, kuidas Metrosert hea idee seadusandlikust takistusrajast läbi aitab ning millist lisandväärtust seeläbi riigile ja igale inimesele luuakse. Saatejuht on Tuuli Seinberg. 11.00 – 12.00 “Äripäeva eetris”. Nädala sõnumeid kokku võtvas arvamussaates analüüsime keskpankade intressiotsuseid uues ja vanas maailmas ning majanduse väljavaateid, vaatleme Lähis-Ida sõjatule tagajärgi maailmamajandusele ja igaühe rahakotile. Võtame ette kodubörsi uudised: dividendikevade, võlakirjaemissioonid ja ühe eelseisva IPO. Nagu alati kuulutame välja nädala võitja ja kaotaja. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Nele-Mai Olup, Kristjan Pruul ja Neeme Korv. 13.00 – 14.00 “Läbilöök”. Seekordne läbilööja on Piret Järvis-Milder, kellega räägime muusikast, teletööst ja reisimisest. Arutame Vanilla Ninja edulugu Lääne-Euroopas ja toona teenitu ja kogetu üle. Räägime ka kannapööretest, mida on tulnud karjääris teha peale bändi. Arutame ka muusika ekspordi vajalikkusest ning maailma avastamise kirest. Saatejuht on Eget Velleste. Hetkel kuum Purustustöö tagajärg: Saudid enam Euroopasse naftat ei tarni Ikea töötajad peavad uuesti oma ametikohtadele kandideerima Margus Linnamäe maksis Vormsi saare jagu metsamaa eest 65 miljonit eurot ST Mida peaks investor teadma Lords LB fondiosakutest ja kuidas need toimivad?

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15.00 – 16.00 “Terviseuudised”.

Seekordne Terviseuudis te saade keskendub ravimipoliitikale. Külas on tervisekassa ravimite hüvitamise juht Marko Tähnas ja Marika Lepaste Roche Eestist, kes tegeleb ravimite turulepääsu, hinnaläbirääkimiste ja ravimipoliitikaga. Räägime, kuidas jõuavad uued ravimid Eesti turule ja kuidas uus ELi kord paneb tootjaid huvituma ka väikesest Eesti turust. Vestlust juhib Meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu. Saate toimetab Violetta Riidas.

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