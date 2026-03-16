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Trump ähvardas NATOt: kui te meid ei aita, ootab teid ees väga halb tulevik

Donald Trump hoiatas, et NATOt ootab ees väga halb tulevik, kui USA liitlased ei aita Hormuzi väina avada, saates Euroopa riikidele otsese sõnumi liituda tema sõjategevusega Iraanis, kirjutas Financial Times.
Donald Trump esines eile ajakirjanikele Air Force One’i pardalt.
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