Trump ähvardas NATOt: kui te meid ei aita, ootab teid ees väga halb tulevik
Donald Trump hoiatas, et NATOt ootab ees väga halb tulevik, kui USA liitlased ei aita Hormuzi väina avada, saates Euroopa riikidele otsese sõnumi liituda tema sõjategevusega Iraanis, kirjutas Financial Times.
USA president Donald Trump kutsus naftakriisist pihta saanud riike oma sõjalaevu Hormuzi väina viima, et võtmetähtsusega laevatee lahti hoida. Naftaturud seisavad silmitsi järjekordse tormilise nädalaga.
Suurpangad loodavad Lähis-Ida sõja kiirele lõpule, mis võiks aktsiaturge juba suveks tublisti turgutada. Musta stsenaariumi korral võib aga Euroopa börse oodata 16% suurune kukkumine, kirjutab Taani ärileht Børsen.
Leedu päritolu nutikate äripindade arendaja NordSpace alustab uut avalikku võlakirjaemissiooni. Programmi kogumaht on kuni 10 miljonit eurot, esimese seeriaga kaasatakse kuni 5 miljonit eurot. Võlakirjad on tagamata ja fikseeritud intressimääraga 9% aastas, intressimaksed toimuvad kaks korda aastas. Esimese seeriaga kaasatud vahendeid kasutatakse muuhulgas 2025. aastal emiteeritud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks ning äritegevuse laiendamiseks Leedus, Lätis ja Poolas. Märkimisperiood kestab 24. septembrini 2026 ning võlakirjade lunastustähtaeg on 30. september 2029.