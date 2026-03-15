Liitlased kaaluvad Trumpi üleskutset viia sõjalaevad tankereid eskortima
USA president Donald Trump kutsus naftakriisist pihta saanud riike oma sõjalaevu Hormuzi väina viima, et võtmetähtsusega laevatee lahti hoida. Naftaturud seisavad silmitsi järjekordse tormilise nädalaga.
Suurpangad loodavad Lähis-Ida sõja kiirele lõpule, mis võiks aktsiaturge juba suveks tublisti turgutada. Musta stsenaariumi korral võib aga Euroopa börse oodata 16% suurune kukkumine, kirjutab Taani ärileht Børsen.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.