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Eesti Panga asepresidendiks saab Martti Randveer

Eesti Panga uueks asepresidendiks saab Martti Randveer, kes praegu juhib keskpanga rahapoliitika- ja majandusuuringute osakonda.
Martti Randveer oli seni Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja
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