Keskpanga tippu pürgiv juht peaks võidu puhul kõvasti aktsiaid müüma hakkama

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri ametiaeg lõpeb tuleva aasta juunis ning kuigi Müller juhib keskpanka veel kaheksa kuud, siis uue juhi otsingud juba käivad. Järgmise presidendiga peab aga üks asi jääma kindlaks – Eesti Panga avatus.
Kõik Eesti Panga uueks juhiks püüdlevad mehed kiidavad, et neil on valdkonnas mitukümmend aastat kogemust, nad on mitmeid kriise näinud ja muu hulgas just seepärast on nad nüüd tähtsaks ametiks valmis.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.