Tagasi Toomsalu: hääled olid koos, kuid Eesti Panga presidendi koht mind ei tõmmanud Mullu LHV juhi kohalt tagasi astunud Madis Toomsalu nentis, et ta oleks võinud saada Eesti Panga uueks presidendiks, kuid ei tahtnud uuesti regulatsioonide rägastikku sukelduda. Kuum tool

“Tõsi on see, et ma vist need vajalikud kuus häält oleks presidendiks saamiseks kätte saanud, aga seal olid mõned sellised põhimõttelised teemad,” ütles Toomsalu. “Ma tegin Eesti Panga seaduse lahti ja seal oli umbes 20 korda mainitud Euroopa Keskpank. See oli see, miks ma ühest kohast ära tulin. Eesti Pangal tegelikku autonoomsust ei ole,” rääkis ta.

Toomsalu tõdes raadiosaates “Kuum tool” antud intervjuus, et lisaks suurele sõltuvusele Euroopa keskpangast peletas teda Eesti Panga presidendi positsiooni juurest eemale ka mõte, et ta peaks kõik oma LHV aktsiad ära müüma ning ei saaks ametiaja ehk seitsme aasta jooksul finantstehinguid teha.

Eesti Pank saab uue presidendi Seaduse järgi valib keskpanga presidendi kandidaadi välja keskpanga nõukogu ning kandidaadi kinnitab ametisse vabariigi president. Eesti Panga nõukogu valis oktoobri lõpus toimunud salajasel hääletusel keskpanga järgmise presidendi kandidaadiks praeguse asepresidendi Ülo Kaasiku, kirjutas Äripäev Keskpanga presidendiks kandideerisid Andrus Alber, Ülo Kaasik, Kilvar Kessler ja Margus Rink. Kandidaat selgus kolme hääletusvooruga. 16. detsembril kirjutas president Alar Karis alla otsusele, millega nimetas Ülo Kaasiku Eesti Panga presidendiks alates 7. juunist 2026. Praeguse Eesti Panga presidendi Madis Mülleri ametiaeg lõppeb 2026. aasta 6. juunil. Seaduse kohaselt on keskpanga presidendi ametiaeg seitse aastat ning presidenti ei või nimetada ametisse rohkem kui üheks järjestikuseks ametiajaks. Eesti Panga president osaleb Euroopa Keskpanga intressiotsuste tegemisel Euroopa Keskpanga nõukogu laua ääres, seistes euroala hinnastabiilsuse eest. Samuti on keskpangal oluline roll valitsuse majanduspoliitika nõustamisel.

Intervjuus avas Toomsalu, milline on olnud tema elu pärast 18 aastat LHVs töötamist ja milliseid väljakutseid ta praegu otsib. Seejuures selgitas Toomsalu, mis ootused on tal Hüpoteeklaen ule, millesse ta investeeris ja mille nõukokku astus.