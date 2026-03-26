Tagasi Raadiohommikus: krüptoärimeeste investeerimiskelmus ja pensionifondide tegelik pale Nädala viimases hommikuprogrammis lahkame politsei poolt kinni peetud krüptoärimeeste Martin Manderi, Sulev Kohjuse ja Kustas Kirsipuu väidetava investeerimiskelmuse tagamaid, kaevume süvitsi Eesti pensionifondide investeeringutesse ning hindame USA börside lähiaja väljavaateid.

Vahemikus 7.00–7.30 kõlab kaks intervjuud turunduskonverentsilt Password. Küsimustele vastavad A. Le Coq i tegevjuht Jaanus Vihand ning Sokisahtli juhatuse liige, turundusjuht ja kaasomanik Piret Ilver. Mõlemas intervjuus tuleb juttu nii ettevõtte tulemustest, trendidest kui ka olukorrast maailmaturul seoses Lähis-Ida sündmustega. Samuti saame teada, milline on nende arvates hea turundus.

Kell 7.35 teeb USA aktsiaturu viimastest olulisematest uudistest kokkuvõtte ning jagab päevakajalisi kauplemis- ja investeerimisideid elukutseline börsikaupleja Igor Dorošenko . Muu hulgas tulevad jutuks Lähis-Ida konflikt, kuld ja mälukiipide tootja Microni hiljutised tulemused.

Pärast kella 8 uudiseid tutvustab Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk uut tehisintellektil põhinevat tööriista, mis aitab senisest väiksema vaevaga ja täpsemalt võrrelda pensionifondide portfelle.

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Seekord on saates Äripäev eetris ajakirjanikud Karmen Laur, Kristel Härma ning Aivar Hundimägi, kes debateerivad lõppeva nädala olulistel teemadel.

Räägime droonitabamusest ja kriisivalmidusest ning jätkuvalt Iraani sõjast ja kütuse hinnast. Samuti lahkame saates Eesti 200 tulevikku ja ajendatult metsatööstuse lobist pahameelt ajakirjanduse vastu. Kuulutame välja nädala võitja ja kaotaja.

12.00-13.00 “Läbilöök”*.

Sel nädalal lahkus meie seast muusik, näitleja ja multitalent Pavel Botšarov. Mõni aasta tagasi käis Pavel ehk artistinimega Gameboy Tetris Äripäeva raadiosaates „Läbilöök“.

Taasesitame saate, kus ta rääkis oma muusikuteekonnast, Eesti kodakondsuse omandamisest ja vaimsest tervisest. Saates tõdes ta, et tema unistus on tulla depressioonist välja ja terveneda. Ühtlasi pidas ta depressiooni meie ajastu suurimaks haiguseks. Paveliga vestles Alyona Stadnik.

13.00-14.00 “Juhtimisaudit”.

Juhtimisauditi teemaks on juhtimiskvaliteet ja juhtide valik, külaliseks endine tippjuhtide värbaja ja juhtimiscoach Triin Raamat

Raamat toob välja, et Eesti organisatsioonides on juhtimine liikumas järjest inimkesksema suuna poole – inimesed ei taha olla lihtsalt „ressurss“, vaid oodatakse päris kontakti, selgust ja arengut. Saadet juhib Helen Klettenberg.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.