Raadiohommikus: krüptoärimeeste investeerimiskelmus ja pensionifondide tegelik pale

Nädala viimases hommikuprogrammis lahkame politsei poolt kinni peetud krüptoärimeeste Martin Manderi, Sulev Kohjuse ja Kustas Kirsipuu väidetava investeerimiskelmuse tagamaid, kaevume süvitsi Eesti pensionifondide investeeringutesse ning hindame USA börside lähiaja väljavaateid.
- Tuleva asutaja Tõnu Pekk räägib reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas lihtsasti pensionifonde võrrelda.
- Foto: Liis Treimann
Vahemikus 7.00–7.30 kõlab kaks intervjuud turunduskonverentsilt Password. Küsimustele vastavad A. Le Coq
i tegevjuht Jaanus Vihand
ning Sokisahtli juhatuse liige, turundusjuht ja kaasomanik Piret Ilver. Mõlemas intervjuus tuleb juttu nii ettevõtte tulemustest, trendidest kui ka olukorrast maailmaturul seoses Lähis-Ida sündmustega. Samuti saame teada, milline on nende arvates hea turundus.
Kell 7.35 teeb USA aktsiaturu viimastest olulisematest uudistest kokkuvõtte ning jagab päevakajalisi kauplemis- ja investeerimisideid elukutseline börsikaupleja Igor Dorošenko
. Muu hulgas tulevad jutuks Lähis-Ida konflikt, kuld ja mälukiipide tootja Microni hiljutised tulemused.
Pärast kella 8 uudiseid tutvustab Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk
uut tehisintellektil põhinevat tööriista, mis aitab senisest väiksema vaevaga ja täpsemalt võrrelda pensionifondide portfelle.
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Kell 8.30 lahkavad laiava elustiiliga krüptoärimeeste Martin Manderi, Sulev Kohjuse ja Kustas Kirsipuu tegemisi Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Joonas Piir ning investeerimisvaldkonna turundusspetsialist Ott-Aleksander Komarov, kellest viimast üritati samuti kõnealuse krüptoskeemiga haneks tõmmata.
Kell 9.00 on külas Äripäeva “Elu ja edu” rubriigi toimetaja Linda Eensaar. Tema värskete kultuurisoovituste seast leiame sel korral eriliselt palju näituseid.
Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Juhan Lang.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00-11.00 “Sisuturundussari: Soraineni sagedus”.
Märtsikuu „Soraineni sageduses“ arutleme Nortal
i asutaja ja tegevjuhi Priit Alamäe ja Tallinna linnapea Peeter Raudsepaga selle üle, kuidas Eestit ja Tallinna investorite ja turistide jaoks atraktiivsemaks teha.
Räägime ka Eesti juhtimiskultuurist nii ettevõtjate kui ka kolmanda sektori vaatest. Saatejuhid on advokaadibüroo Sorainen partner Carri Ginter ja vandeadvokaat Mario Sõrm.
11.00-12.00 “Äripäev eetris”.
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Seekord on saates Äripäev eetris ajakirjanikud Karmen Laur, Kristel Härma ning Aivar Hundimägi, kes debateerivad lõppeva nädala olulistel teemadel.
Räägime droonitabamusest ja kriisivalmidusest ning jätkuvalt Iraani sõjast ja kütuse hinnast. Samuti lahkame saates Eesti 200 tulevikku ja ajendatult metsatööstuse lobist pahameelt ajakirjanduse vastu. Kuulutame välja nädala võitja ja kaotaja.
12.00-13.00 “Läbilöök”*.
Sel nädalal lahkus meie seast muusik, näitleja ja multitalent Pavel Botšarov. Mõni aasta tagasi käis Pavel ehk artistinimega Gameboy Tetris Äripäeva raadiosaates „Läbilöök“.
Taasesitame saate, kus ta rääkis oma muusikuteekonnast, Eesti kodakondsuse omandamisest ja vaimsest tervisest. Saates tõdes ta, et tema unistus on tulla depressioonist välja ja terveneda. Ühtlasi pidas ta depressiooni meie ajastu suurimaks haiguseks. Paveliga vestles Alyona Stadnik.
13.00-14.00 “Juhtimisaudit”.
Juhtimisauditi teemaks on juhtimiskvaliteet ja juhtide valik, külaliseks endine tippjuhtide värbaja ja juhtimiscoach Triin Raamat
.
Raamat toob välja, et Eesti organisatsioonides on juhtimine liikumas järjest inimkesksema suuna poole – inimesed ei taha olla lihtsalt „ressurss“, vaid oodatakse päris kontakti, selgust ja arengut. Saadet juhib Helen Klettenberg.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
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