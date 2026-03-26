Iraan kaalub USA rahuplaani, kuid ei pea läbirääkimisi

Trumpi selle nädala vastuolulised sõnumid Iraani kõneluste kohta on aktsiaturge tugevalt kõigutanud: ühel päeval tõukas optimism indeksid ülespoole, järgmisel viis ebakindlus turud taas langusesse. Ka neljapäev viitab sellele, et ees seisab järjekordne punaseks värvunud päev.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.