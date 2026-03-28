Tagasi Raadiohommikus: telekomid, Balti ärikinnisvara, ekspordi edulugu ja kas AI võtab arstidelt osa tööst Äripäeva raadio esmaspäevane hommikuprogramm toob eetrisse nii praktilise eksperimendi, suured majandusteemad kui ka tulevikumeditsiini küsimused. Loe AI kokkuvõtet Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub päev läbi mitmekesiste saadetega, hõlmates nii ettevõtluse arengut kui ka tööstuse uuendusi. Saates 'Ettevõtlik Tallinn' arutletakse programmide Test in Tallinn ja Tallinnovation üle, kaasates Tallinna innovatsioonijuhi Mark Emil Talivere. 'Tööstusuudised eetris' keskendub 'Tark tööstus 2026' sündmusele, kus osalevad mitmed tööstusjuhid nagu Eesti Energia juht Andrus Durejko. Investeerimisteemalises saatesarjas räägivad Märten Kress ja Markus Tamm investeerimisvigadest ning stiilidest. Programmid pakuvad süvitsi vaadet erinevatesse majanduse ja tööstuse valdkondadesse.

Ajakirjanik Mari Mets räägib oma kogemusest, kuidas tal õnnestus mobiilipaketi hind rohkem kui poole võrra alla kaubelda.

Ärikinnisvara teemal annab ülevaate Redgate Capital i partner Aare Tammemäe , kes räägib, kes praegu Balti turul kinnisvara ostavad, kuidas on tehingud muutunud ning millist mõju avaldavad meie regioonile nii geopoliitika kui ka Donald Trump.

Lisaks räägib Auroom Wellness juht Marten Merdikes edukast ekspordist Jaapanisse ning perearst ja riigikogu liige Eero Merilind arutleb, millised võimalused ja ka riskid kaasnevad tervishoius tehisaru kasutamisega.

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Kuumal toolil annab intervjuu Eesti edukaim suunamudija Mallu Mariann Treimann-Legrant. Naine, kelle Malluka blogi tellimuste ja toetajate tutvustuse aastatulu ei jää enam väga kaugele miljonist eurost. Kes koos partneri Kristina Pärtelpojaga müüs Salajuttude vestlusõhtule nüüd juba kolmandat korda pealtnäha mängleva kergusega täis 1800-kohalise Alexela kontserdimaja. Ning naine, kes lõi äsja kohtus süüdimõistetud pedofiile ja vägivallatsejaid koondava lehe ettevaatust.ee, mis on tekitanud suure diskussiooni ja sundinud ametit vahetama mimeid mehi. Mallukat intervjueerib Meelis Mandel.

12.00-13.00 “Sisuturundussari: PwC juhtimistase”.

Räägime sellest, kuidas Balti riikide tippjuhid hindavad majanduskeskkonda ja rahvusvahelisi riske ning millest lähtudes tehakse selle aasta otsuseid. Arutame, miks Eesti juhid on majanduse suhtes optimistlikumad, kuid oma ettevõtete kasvu osas ettevaatlikud, ning kuidas mõjutavad otsuseid küberriskid, tehisintellekt, tööjõuturg ja regulatsioonid.

13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”.

Saade viib meid tagasi märtsis toimunud suursündmusele „Tark tööstus 2026“, kus uurisime tööstusjuhtidelt, kuidas saaksime tööstust targemaks juhtida ja millist rolli mängib tehisaru tööstuses.

15.00-16.00 “Lavajutud”.

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Meenutame suvist Investeerimisfestivali, kus investor Märten Kress ja elukutseline börsikaupleja Markus Tamm räägivad, kuidas leida sobivaim investeerimisstiil. Lisaks tuleb juttu kõige kangematest investeerimisvigadest ja sellest, miks kaotatakse rohkem raha börsikrahhe oodates, mitte börsikrahhide ajal.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

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