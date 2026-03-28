Raadiohommikus: telekomid, Balti ärikinnisvara, ekspordi edulugu ja kas AI võtab arstidelt osa tööst

Äripäeva raadio esmaspäevane hommikuprogramm toob eetrisse nii praktilise eksperimendi, suured majandusteemad kui ka tulevikumeditsiini küsimused.
Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub päev läbi mitmekesiste saadetega, hõlmates nii ettevõtluse arengut kui ka tööstuse uuendusi. Saates 'Ettevõtlik Tallinn' arutletakse programmide Test in Tallinn ja Tallinnovation üle, kaasates Tallinna innovatsioonijuhi Mark Emil Talivere. 'Tööstusuudised eetris' keskendub 'Tark tööstus 2026' sündmusele, kus osalevad mitmed tööstusjuhid nagu Eesti Energia juht Andrus Durejko. Investeerimisteemalises saatesarjas räägivad Märten Kress ja Markus Tamm investeerimisvigadest ning stiilidest. Programmid pakuvad süvitsi vaadet erinevatesse majanduse ja tööstuse valdkondadesse.
- Redgate Capitali partner Aare Tammemäe on esmaspäeval üks Äripäeva raadio hommikuprogrammi külaline ja avab Balti ärikinnisvaraturu arengud.
- Foto: Liis Treimann
Ajakirjanik Mari Mets räägib oma kogemusest, kuidas tal õnnestus mobiilipaketi hind rohkem kui poole võrra alla kaubelda.
Ärikinnisvara teemal annab ülevaate Redgate Capital
i partner Aare Tammemäe
, kes räägib, kes praegu Balti turul kinnisvara ostavad, kuidas on tehingud muutunud ning millist mõju avaldavad meie regioonile nii geopoliitika kui ka Donald Trump.
Lisaks räägib Auroom Wellness juht Marten Merdikes
edukast ekspordist Jaapanisse ning perearst ja riigikogu liige Eero Merilind arutleb, millised võimalused ja ka riskid kaasnevad tervishoius tehisaru kasutamisega.
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Äripäeva arvamustoimetuse juht Karl Eduard Salumäe teeb vahekokkuvõtte arvamuslugude konkursist Edukas Eesti
, mille tööde esitamise tähtaeg on 31. märts.
Lisaks vaatame üle nädalavahetuse reageeringud reedesele USA suurele börsilangusele ning aregnud Lähis-Idas ning kaardistame finantsturu olulisemad uudised algaval nädalal, mida kindlasti ei tohi maha magada.
Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja raadiouudiseid toimetab Mai Kroonmäe
.
Päev jätkub järmiste saadetega:
10.00-11.00 “Sisuturundussari: ettevõtlik Tallinn”.
Uues saatesarjas räägime, kuidas toimivad Test in Tallinn ja Tallinnovation programmid, millist väärtust need ettevõtjatele loovad ning millised projektid on juba toonud käegakatsutavaid tulemusi, alates nutikast linnahaljastusest kuni ehitusohutuse lahendusteni.
Saates külas Tallinna linna innovatsioonijuht Mark Emil Talivere, Paultech OÜ tegevjuht ja kaasasutaja Mikk Plakk
ja Tehnopoli suurettevõtete valdkonnajuht Tiiu Treier. Saatejuht on Lauri Toomsalu
.
11.00-12.00 “Kuum tool”.
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Kuumal toolil annab intervjuu Eesti edukaim suunamudija Mallu Mariann Treimann-Legrant. Naine, kelle Malluka blogi tellimuste ja toetajate tutvustuse aastatulu ei jää enam väga kaugele miljonist eurost. Kes koos partneri Kristina Pärtelpojaga müüs Salajuttude vestlusõhtule nüüd juba kolmandat korda pealtnäha mängleva kergusega täis 1800-kohalise Alexela kontserdimaja. Ning naine, kes lõi äsja kohtus süüdimõistetud pedofiile ja vägivallatsejaid koondava lehe ettevaatust.ee, mis on tekitanud suure diskussiooni ja sundinud ametit vahetama mimeid mehi. Mallukat intervjueerib Meelis Mandel.
12.00-13.00 “Sisuturundussari: PwC juhtimistase”.
Räägime sellest, kuidas Balti riikide tippjuhid hindavad majanduskeskkonda ja rahvusvahelisi riske ning millest lähtudes tehakse selle aasta otsuseid. Arutame, miks Eesti juhid on majanduse suhtes optimistlikumad, kuid oma ettevõtete kasvu osas ettevaatlikud, ning kuidas mõjutavad otsuseid küberriskid, tehisintellekt, tööjõuturg ja regulatsioonid.
Külas on PwC Eesti juhtivpartner Teet Tender
, Ericsson Eesti
tegevjuht Sirli Männiksaar
ja LHV juhatuse esimees Mihkel Torim
. Saadet juhib Juuli Nemvalts
.
13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”.
Saade viib meid tagasi märtsis toimunud suursündmusele „Tark tööstus 2026“, kus uurisime tööstusjuhtidelt, kuidas saaksime tööstust targemaks juhtida ja millist rolli mängib tehisaru tööstuses.
Küsimustele vastavad Aurightec Estonia
juht Redrik Rahu
, Nuia PMT
tegevdirektor Arvo Maling
ut, Kprinti arendusjuht Rauno Võsu
t, Saksa Automaatika
tööstusprojektide juht Aldo Kaljumäe, Salvest
i juht Jaanus Aal
, Eesti Energia
juht Andrus Durejko
ja Stoneridge Electronics
i juht Nadežda Dementjeva. Juhte intervjueeris Annika Kald.
15.00-16.00 “Lavajutud”.
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Meenutame suvist Investeerimisfestivali, kus investor Märten Kress
ja elukutseline börsikaupleja Markus Tamm räägivad, kuidas leida sobivaim investeerimisstiil. Lisaks tuleb juttu kõige kangematest investeerimisvigadest ja sellest, miks kaotatakse rohkem raha börsikrahhe oodates, mitte börsikrahhide ajal.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
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