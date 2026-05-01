01.05.26, 15:52 Avaliku sektori palga TOP: tippude töötasu ületas 10 000 euro piiri Avaliku sektori töötajatest teenivad kõrgeimat palka riigikohtu esimees Villu Kõve ja president Alar Karis. Neile jäi napilt alla Tallinna linnapea Peeter Raudsepp.

Peaminister Kristen Michali kuupalk jääb president Alar Karise tasule alla.

Kui veel eelmise aasta aprilli alguses ei ulatunud ühegi avaliku sektori tippjuhi põhipalk 10 000 euroni, siis tänavu sai see piir ületatud. Villu Kõve ja Alar Karis teenivad kuus 10 240 eurot ning Peeter Raudsepp 10 126 eurot. Kõigi kolme palk kasvas aastaga 5,3%.