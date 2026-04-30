Alphabeti tulemuste eel 100 000 dollari eest aktsiaid ostnud Lev Dolgatsjov: “Olen sillas!”

Kui palju raha on vaja, et enam ei peaks tööl käima? Teoorias mahub vastus ühte lihtsasse valemisse, praktikas jääb see aga poole miljoni ja 100 miljoni euro vahele. Eesti investorite kogemus näitab, et vahe ei peitu niivõrd numbrites kui selles, millist elu keegi elada tahab.