12.05.26, 15:45 Juhtimiskoolitaja: nähtamatu töötaja võib olla ettevõtte varjatud jõud Organisatsioonides räägitakse palju tipptalentidest ja probleemsetest töötajatest, kuid suure osa igapäevasest tööst teeb ära vaikne keskkiht, kelle juhtimine määrab sageli ettevõtte tegeliku stabiilsuse.

Saatejuht Helen Roots ja juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa.

Saates “Töö ja palk“ arutati, kes on niinimetatud keskmine töötaja ning kas tema kalduvus olla nähtamatu on mugavuse, hirmu või organisatsioonikultuuri tagajärg.

Juttu tuli ka sellest, kas igas keskmises töötajas on kasutamata potentsiaal, millal peaks juht inimest arendama hakkama ja millal tuleb tunnistada, et töötaja ei sobi enam oma rolli või ka kollektiivi.

Miks ei pruugi kõigi töötajate tipptasemele surumine organisatsioonile hästi mõjuda ja mis juhtub siis, kui keskpärasus muutub vaikimisi normiks, selgitas juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa

Vestlust vedas Personaliuudiste juht Helen Roots.