19.05.26, 13:14 Konkurentsianalüütik: tööstuse tõus püsib üksikute hiiglaste õlul, palgakulud suruvad kasumi kinni Tööstuste kasv või kahanemine sõltub üksikutest ettevõtetest. Valdav enamus püüab oma senist mahtu hoida ja nende aastane muutus on väga väike, rääkis Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Sirgid Kõiv andis Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaate majandussektorite värsketest konkurentsiraportitest.

Foto: Andras Kralla

Ta tutvustas Äripäeva raadio hommikuprogrammis metsa-, masina- ja metallitööstuse ning inseneribüroode konkurentsiraporteid.

Tööstuste raportitest selgub, et ettevõtete teenitud raha läheb väga kiiresti tööjõukulude katteks ja palgakasv on kiirem kui vahendid, millest seda maksta.

Metallitööstus on pöördunud aeglasele kasvule ja see on laiapõhjaline. See on üks väheseid valdkondi, kus kasv ei ole mõne üksiku ettevõtte tegevus, tõi Kõiv välja.

Küsis Meelis Mandel.