Väino Kaldoja andis Silberauto juhtimise üle

Eesti tehnoloogiafirma Auve Tech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset MiCa sõidukit, mis veab inimesi ilma pardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic MROga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas.
Iraani sõda tõi taas fookusesse Pahlavi dünastia – troonipärija eksiilis on jõudnud maailma ajalehtede esikülgedele. Vähem on aga meenutatud, et tema vanemad, šahh ja šahhinna Pahlavi, külastasid kunagi Tallinna ja peatusid siin ühes linna luksuslikumas villas, mis nüüd on müügis.
Ettevõtjate Väino Kaldoja ja Kristjan-Thor Vähi osalusega automüügitarkvara Autobahn.tech laieneb Sloveenia, Horvaatia, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Montenegro ning Albaania turgudele.
Corvette ühendab Ameerika sportauto iseloomu, jõudluse ja igapäevase sõidumugavuse. Pane oma teadmised proovile ning avasta, mida see auto lisaks pilkupüüdvale välimusele pakub. Vasta seitsmele küsimusele!