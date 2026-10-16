Väino Kaldoja andis Silberauto juhtimise üle

Iraani sõda tõi taas fookusesse Pahlavi dünastia – troonipärija eksiilis on jõudnud maailma ajalehtede esikülgedele. Vähem on aga meenutatud, et tema vanemad, šahh ja šahhinna Pahlavi, külastasid kunagi Tallinna ja peatusid siin ühes linna luksuslikumas villas, mis nüüd on müügis.